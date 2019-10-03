В Рыбновском районе руководитель транспортной компании пытался дать взятку приставу

В Рязанской области руководителя компании будут судить за дачу взятки судебному приставу. В марте 2019 году мужчина предложил приставу 20 тысяч рублей за то, чтобы снять запрет на осуществление регистрационных действий с грузового автомобиля.

Пристав-исполнитель сообщил об этом предложении своему руководству и в полицию. Сам факт передачи взятки уже происходил в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщает сайт СУ СК РФ по Рязанской области.

Расследование уголовного дела по данному факту завершено. После утверждения обвинительного заключения дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.