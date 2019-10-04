В Рязанской области житель соседнего региона занимался браконьерством

В районе деревни Марсевский хутор Касимовского района сотрудники полиции задержали жителя Владимирской области, который незаконно добывал рыбу из озера Белое. Об этом сообщает региональный сайт УМВД.

Полицейские ведут активную борьбу с браконьерами. В этот раз в момент объезда «рыбных» мест» на озере Белое была обнаружена установленная рыболовная сеть.

Оперативники решили устроить засаду и остались дожидаться того, кто вернется за добычей.

Долго ждать не пришлось, буквально через несколько часов подъехал автомобиль, из него вышел мужчина, достал надувную лодку и приступил к осмотру сетей. Полицейские взяли нарушителя с поличным.

В отношении 51-летнего жителя Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.