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Замглавы Шиловской администрации подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Заместитель главы Шиловской городской администрации подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года подозреваемая исполняла обязанности главы администрации Шилова, пока руководитель отсутствовал. В это время по его просьбе она заключила договор социального найма жилья в районном посёлке. Стоит сказать, что подозреваемая знала, что законных оснований для этого у главы посёлка и его семьи нет. Чтобы получить покровительство по службе, женщина злоупотребила должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего главы администрации Шилова уже расследуется уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по этой же статье.

Расследование продолжается.

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