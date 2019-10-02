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Учитель из Шацка делал ремонт и нашёл клад

Житель города Шацка Рязанской области во время ремонта нашёл клад. Учитель истории и обществознания обнаружил кованую сковороду, ухват, аптечную посуду, монеты 19 века. Но самой удивительной находкой стало пряслице из розового шифера.

Уникальность этого материала в том, что во всей Восточной Европе его добывали только в районе Овруч, пока сюда не пришли войска татаро-монголов и не разрушили его полностью. Как сообщает сайт Издательства «Пресса», сам автор находки выдвигает две версии, как это пряслице могло попасть в Шацк: либо похитили девушку и она и обронила своё пряслице, либо оно изначально было похищено каким-нибудь половцем, который потерял его при перевозке.

Интересную находку передали в Историко-культурный центр Шацка. Здесь о ответят на вопросы о его возрасте и происхождении.

Фото ИД «Пресса»

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