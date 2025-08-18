Понедельник, 18 августа, 2025
Происшествия

В результате ЧП в Шиловском районе нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу

Анастасия Мериакри
Фото: пресс-служба МЧС России

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков, который Распоряжением Губернатора П.В. Малкова от 15 августа 2025 г. № 282-рг определен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в поселке Лесной Шиловского района, проинформировал о текущей ситуации и оказании помощи пострадавшим и родственникам погибших.

По словам зампреда Правительства области Рустама Халикова, на месте ЧС поисково-спасательные работы продолжаются. Силами ГУ МЧС России по Рязанской области и саперами Министерства обороны РФ проводится поиск пострадавших и погибших, разминирование, разбор двух зданий. Задействовано более 300 человек и 84 единицы техники.

«В результате происшествия был нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу. Сотрудниками комплекса ЖКХ и энергетики региона проведена оценка и экспертиза, ремонтные бригады устраняют последствия», – сказал Рустам Халиков.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области сообщил, что по данным на 16:30 ч. 18 августа в результате техногенной аварии пострадало 133 человека, в списках погибших – 24.

«В настоящее время 30 человек проходят лечение стационарно, 103 получили амбулаторную помощь. Всем пострадавшим оказывается помощь в полном объеме, в том числе психолого-психотерапевтическая. Приемы граждан ведутся в помещении школы пос. Лесной, в областной клинической больнице и Бюро судебно- медицинской экспертизы Рязани. По поручению Губернатора Павла Малкова предусмотрены выплаты семьям погибших и пострадавшим», – сказал Рустам Халиков.

Рустам Халиков отметил, что ведется работа по приему заявлений от пострадавших на получение материальной помощи. Специалисты помогают гражданам правильно написать заявления и зарегистрироваться на едином портале Госуслуг.

