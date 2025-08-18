В результате ЧП в Шиловском районе нанесен ущерб 11 зданиям, включая местную больницу

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков, который Распоряжением Губернатора П.В. Малкова от 15 августа 2025 г. № 282-рг определен руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в поселке Лесной Шиловского района, проинформировал о текущей ситуации и оказании помощи пострадавшим и родственникам погибших.
По словам зампреда Правительства области Рустама Халикова, на месте ЧС поисково-спасательные работы продолжаются. Силами ГУ МЧС России по Рязанской области и саперами Министерства обороны РФ проводится поиск пострадавших и погибших, разминирование, разбор двух зданий. Задействовано более 300 человек и 84 единицы техники.
Заместитель Председателя Правительства Рязанской области сообщил, что по данным на 16:30 ч. 18 августа в результате техногенной аварии пострадало 133 человека, в списках погибших – 24.
Рустам Халиков отметил, что ведется работа по приему заявлений от пострадавших на получение материальной помощи. Специалисты помогают гражданам правильно написать заявления и зарегистрироваться на едином портале Госуслуг.
Материалы по теме:
