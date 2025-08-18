Понедельник, 18 августа, 2025
18.1 C
Рязань
Происшествия

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Анастасия Мериакри

Число погибших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области выросло до 23. Данные публикует МЧС России.

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов на предприятии где произошло ЧП, один из них скончался в больнице. Общее число погибших достигло 23 человек, пострадавших -154.

Работы проводятся по трем основным участкам. На 3 000 квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей. Психологи МЧС России продолжают оказывать помощь пострадавшим.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. 

18 августа объявлено в Рязанской области днём траура.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 

Общество

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Отмечается, что все пострадавшие, помимо основной терапии, получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов, ЛОР-врачей.
Погода

Кратковременные дожди пообещали рязанцам 19 августа

На территории области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.
Новости мира

Французский политик заявил, что Дональд Трамп признал Крым российским

За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тётушек
Общество

В двух районах Рязанской области отключат газ

Работы проводятся в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Новости России

Ирина Роднина может получать «олимпийскую пенсию»  60 тысяч рублей — СМИ

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, такую выплату получают чемпионы и призёры Олимпийских игр, выступавшие за сборные СССР, России, а также объединённые команды (СНГ)
Общество

В Рязани полным ходом идет строительство школы на 1100 мест

18 августа глава администрации Рязани Виталий Артёмов провел выездное совещание на площадке строящейся школы в микрорайоне ЖК «Олимпийский» на 1100 мест.
Происшествия

Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины в Сасовском районе

По данным СК, трагический случай произошёл в субботу, 16 августа, на одном из водоёмов. На место происшествия для осмотра выезжали следователи. 
Кино и ТВ

Стартовали съёмки комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашом в главной роли

В Москве начались съёмки полнометражного фильма «Доктор Гаф» — трогательной и полной приключений семейной комедии о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей.