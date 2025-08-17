День траура в Рязанской области 18 августа: что известно о ЧП на предприятии в Шиловском районе

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днём траура в связи с трагическими событиями на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.
Что произошло в посёлке Лесной Шиловского района
Трагедия случилась в пятницу, 15 августа, в 10:30. По данным опергруппы Рязанской области, в одном из цехов на предприятии произошло возгорание, в результате здание обрушилось.
На место оперативно прибыли спасатели, представители власти, силовики. Был развёрнут оперативный штаб, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Затем группировка спасателей была увеличена за счёт прибытия в Рязанскую область 100 сотрудников МЧС России.
Сотрудники МЧС работают круглосуточно. Они разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим и их близким, а также участвуют в процедурах опознания.
К сожалению, число погибших растёт. Вечером в воскресенье, 17 августа, опергруппа сообщила о 14 погибших. Из них двое обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре.
Работа оперативного штаба продолжается в непрерывном режиме.
Материалы по теме:
Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты
Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной
Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области
Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты
В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей
Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области
Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе
Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района
Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района
Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области
После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело
МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники
Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек
СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной
Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе