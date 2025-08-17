День траура в Рязанской области 18 августа: что известно о ЧП на предприятии в Шиловском районе

Понедельник, 18 августа, объявлен в Рязанской области днём траура в связи с трагическими событиями на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района.

«В связи с трагическими событиями в Шиловском районе 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура. Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», – написал губернатор Павел Малков.

Что произошло в посёлке Лесной Шиловского района

Трагедия случилась в пятницу, 15 августа, в 10:30. По данным опергруппы Рязанской области, в одном из цехов на предприятии произошло возгорание, в результате здание обрушилось.

На место оперативно прибыли спасатели, представители власти, силовики. Был развёрнут оперативный штаб, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Затем группировка спасателей была увеличена за счёт прибытия в Рязанскую область 100 сотрудников МЧС России.

Сотрудники МЧС работают круглосуточно. Они разбирают завалы, оказывают помощь пострадавшим и их близким, а также участвуют в процедурах опознания.

К сожалению, число погибших растёт. Вечером в воскресенье, 17 августа, опергруппа сообщила о 14 погибших. Из них двое обнаружены под завалами сотрудниками МЧС в последние сутки, один умер в федеральном медицинском центре.

Работа оперативного штаба продолжается в непрерывном режиме.

