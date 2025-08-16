Суббота, 16 августа, 2025
Происшествия

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Freepik AI

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

На стационарном лечении на данный момент находятся 29 пострадавших, из них четверо пребывают в крайне тяжелом состоянии, за их жизни сражаются врачи. Состояние еще семи человек оценивается как тяжелое, остальные 18 пострадавших — средней степени тяжести.

Как сообщил Алексей Кузнецов, 16 пострадавших на предприятии в Рязанской области проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава России и больницах Москвы, 13 — в стационарах Рязани.

На месте ЧП работали 38 медицинских бригад из Рязанской и Московской областей, Москвы, а также специалисты федеральных учреждений. Оказание помощи пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, 15 августа примерно в 10:30 в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошёл пожар в производственном цеху. По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим.

Материалы по теме: 

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты 

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе 

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

