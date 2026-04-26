В Рязани мужчина в пьяной ярости избил «Мерседес»

В Рязани сотрудники полиции оперативно задержали 31-летнего местного жителя, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. Инцидент произошёл на окраине города, где неизвестный избил припаркованный «Мерседес».

Поводом для разбирательства стало заявление 67-летней жительницы Рязани. Женщина сообщила в отдел МВД России по Октябрьскому району, что её автомобиль, припаркованный у дома, получил повреждения: на корпусе и дверях иномарки были обнаружены вмятины.

В ходе осмотра и опроса очевидцев полицейские установили, что поздно вечером неизвестный мужчина наносил удары по машине руками и ногами. Получив описание внешности подозреваемого, оперативники обратились к работникам местных торговых точек, которые помогли установить личность злоумышленника.

Выяснилось, что к повреждению иномарки причастен 31-летний рязанец, проживающий неподалёку. Мужчина был задержан.

По данным следствия, в тот вечер подозреваемый находился в гостях, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой в состоянии сильного опьянения, он без видимой причины обратил внимание на припаркованный «Мерседес» и начал его крушить. Утомившись, мужчина отправился домой, где и был обнаружен полицейскими.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.