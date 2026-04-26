Учительница уволилась после того, как ученик назвал её эскортницей. Изображение сгенерировано ИИ
Новости России

Учительница написала заявление на ученика, который выставил её эскортницей

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Учительница истории из школы в Архангельской области обратилась в полицию после того, как ученик разместил её фотографии в телеграм-канале, имитирующем услуги интимного характера. Так подросток отомстил педагогу за двойку, сообщает SHOT.

По словам преподавателя, инцидент произошел спустя несколько часов после того, как ей присвоили первую квалификационную категорию. Коллеги направили женщине ссылку на аккаунт, где от её имени якобы предлагались интимные услуги за деньги. В канале использовались фотографии учителя из социальных сетей.

Продолжение после рекламы

В ходе проверки выяснилось, что канал создал 15-летний ученик. Как рассказала учительница, подросток получил двойку за контрольную работу, сдав вместо неё чистый лист бумаги. Педагог написала заявление в правоохранительные органы. Привлечь школьника к административной или уголовной ответственности не удастся в силу его возраста.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних подросток признал свою вину. С ним провели профилактическую беседу.

Спустя неделю после происшествия учительница уволилась из школы, где проработала два года. Ушла по собственному желанию.

Популярные материалы

Происшествия

Новости России

Погода

Новости кино и ТВ

Новости кино и ТВ

Темы

Новости мира

Интересное

Новости кино и ТВ

Новости России

Новости мира

Спорт

Новости России

Новости кино и ТВ

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье