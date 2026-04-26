Учительница написала заявление на ученика, который выставил её эскортницей

Учительница истории из школы в Архангельской области обратилась в полицию после того, как ученик разместил её фотографии в телеграм-канале, имитирующем услуги интимного характера. Так подросток отомстил педагогу за двойку, сообщает SHOT.

По словам преподавателя, инцидент произошел спустя несколько часов после того, как ей присвоили первую квалификационную категорию. Коллеги направили женщине ссылку на аккаунт, где от её имени якобы предлагались интимные услуги за деньги. В канале использовались фотографии учителя из социальных сетей.

В ходе проверки выяснилось, что канал создал 15-летний ученик. Как рассказала учительница, подросток получил двойку за контрольную работу, сдав вместо неё чистый лист бумаги. Педагог написала заявление в правоохранительные органы. Привлечь школьника к административной или уголовной ответственности не удастся в силу его возраста.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних подросток признал свою вину. С ним провели профилактическую беседу.

Спустя неделю после происшествия учительница уволилась из школы, где проработала два года. Ушла по собственному желанию.