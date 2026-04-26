Астролог Глоба назвала знаки, которых в конце апреля ждут трудности или успех

Астролог Тамара Глоба предупредила о глобальных переменах в последней декаде апреля 2026 года. По её словам, переход Урана в знак Близнецов 20 апреля запустил семилетний цикл трансформаций, который для одних станет испытанием, а для других — временем финансового взлёта.

Глоба называет апрель 2026 года периодом масштабных изменений в мировой экономике и политике. Особенно критичной, по мнению астролога, станет третья декада месяца.

Знаки зодиака в зоне риска

Близнецы столкнутся с болезненными переменами: планы могут не осуществиться, финансовые возможности — сократиться. По словам Глобы, часть друзей покинет их круг общения, однако кризис может принести долгожданное освобождение от устаревших связей.

Овнам предстоят срывы запланированных дел в начале третьей декады. Сатурн в их знаке требует терпения и экономии, заставляя преодолевать серьёзные испытания.

Дев ожидают непредвиденные расходы и возможные трудности в карьере во второй половине апреля. Астролог рекомендует представителям знака максимально экономно распоряжаться средствами.

Весам предстоит открытая конкуренция с соперниками, которые могут претендовать на их доходы. Глоба советует просто переждать кризисный момент.

Раков ожидает вынужденная пауза в делах в третьей декаде месяца.

Знаки зодиака, которым повезёт

Рыбы, по прогнозу Глобы, получат крупные доходы в конце апреля. Астролог обещает удачные вложения и успешное решение вопросов с недвижимостью или переездами.

Водолеев ждёт важный поворот в личной жизни — успех в любви, беременность или триумф в деле, связанном с интернетом или шоу-бизнесом.

У Козерогов раскроется творческий потенциал, а неожиданное знакомство может изменить жизнь. Успех возможен как на родине, так и за её пределами.

Скорпионы могут рассчитывать на финансовую поддержку издалека и творческие достижения. Прагматичные друзья станут надёжной опорой.

Тельцам конец месяца откроет возможности для хороших заработков, которые могут прийти через женщину.

Глоба рекомендует всем знакам зодиака проявить повышенную осторожность 26, 29 и 30 апреля. По её словам, в эти дни возможны природные катаклизмы и землетрясения.