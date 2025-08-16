Суббота, 16 августа, 2025
Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты — Павел Малков

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от pressfoto на Freepik

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты. Соответствующее решение принял губернатор Рязанской области Павел Малков.

Семьи погибших получат 1 567 500 рублей. От 313 500 до 627 000 рублей выплатят пострадавшим, в зависимости от причинённого вреда здоровью.

«Жители посёлка Лесной, чьё имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации, могут получить материальную помощь — 15 675 рублей на первоочередные нужды. При этом ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в Лесном», — отметил Павел Малков.

Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в посёлке Лесной (ул. Школьная, д. 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал «Госуслуги».

Помочь нашим землякам может каждый. Для этого открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Сделать это можно на официальном сайте: https://fundryazan.ru/donations.

«Уже перечислил часть своей зарплаты. Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья», — сообщил глава региона.

