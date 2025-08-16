Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

За вчерашний вечер, 15 августа, и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры города Москвы.

Работы по ликвидации последствий продолжаются. Объявлен режим ЧС, въезд на территорию места происшествия запрещен.

