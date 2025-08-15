Пятница, 15 августа, 2025
20.6 C
Рязань
Происшествия

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района 

Алексей Самохин

В посёлке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб помощи пострадавшим. Обратиться можно по адресу: ул. Школьная, д. 13, здание Лесновской средней школы.

Для связи организована круглосуточная горячая линия. Основной номер: 8 (49136) 3-74-64.

Кроме того, штаб запустил дополнительный номер: 8 (49136) 3-70-35. Оба телефона работают в режиме 24/7.

Оперативная группа Рязанской области призывает пользоваться только официальными источниками информации.

В Рязанскую область направлена дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России.

К месту поисково-спасательных работ следуют специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасательного центра. В составе группы — 100 человек, включая 6 кинологических расчётов. На вооружении спасателей 10 единиц техники, а также всё необходимое оборудование и инструменты.

Материалы по теме: 

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Происшествия

Два человека спасены из-под завалов в посёлке Лесной Шиловского района 

По предварительным данным, пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. На месте работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники.
Новости России

Российские мусульмане устроили коллективную молитву об успехе переговоров Путина и Трампа

Во время пятничного богослужения (джума-намаза) в регионах верующие молились о даровании мудрости и силы воли лидерам обеих стран, прекращении вооружённых конфликтов, укреплении взаимопонимания и установлении прочного мира.
Культура и события

Директором Рязанского музея-заповедника назначен Олег Робинов

Олег Робинов — участник второго потока кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Ранее он возглавлял Московский государственный музей С. А. Есенина.
Власть и политика

Рязанская область готовится к выборам: обучение операторов КОИБ в разгаре

Дайджест новостей от Избирательной комиссии Рязанской области за неделю с 11 по 15 августа.
Новости России

«Врачи рыдали»: погибшей под колесами своего авто на Урале оказалась будущая мать

Под колесами своей машины в уральском поселке Шаля оказалась...
Новости России

Возлюбленная Старовойта тайно пришла на его могилу на 40 дней

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта пришла на его...
Новости России

Звезда «Универа» Гайдулян оказался на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ»...
Новости России

Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина...