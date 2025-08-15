Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района 

В посёлке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб помощи пострадавшим. Обратиться можно по адресу: ул. Школьная, д. 13, здание Лесновской средней школы.

Для связи организована круглосуточная горячая линия. Основной номер: 8 (49136) 3-74-64.

Кроме того, штаб запустил дополнительный номер: 8 (49136) 3-70-35. Оба телефона работают в режиме 24/7.

Оперативная группа Рязанской области призывает пользоваться только официальными источниками информации.

В Рязанскую область направлена дополнительная группировка из 100 спасателей МЧС России.

К месту поисково-спасательных работ следуют специалисты аэромобильного отряда «Центроспас» и Ногинского спасательного центра. В составе группы — 100 человек, включая 6 кинологических расчётов. На вооружении спасателей 10 единиц техники, а также всё необходимое оборудование и инструменты.

