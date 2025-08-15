МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

В Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание в производственном цехе. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб, работают 70 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Персонал предприятия эвакуирован, угрозы жилому сектору нет. По предварительным данным, погибли 5 человек, число пострадавших уточняется.

В посёлок Лесной, где произошла ЧП, для координации работы полиции выехал временно исполняющий обязанности начальника УМВД по региону полковник полиции Александр Пиваев, сообщает рязанская полиция.

