Происшествия

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Алексей Самохин
Фото: sledcom.ru

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области организовал процессуальную проверку по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района.

По предварительным данным, пожар произошёл 15 августа 2025 года в одном из цехов местного предприятия.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее опергруппа Рязанской области сообщила, что на место происшествия выехал губернатор Павел Малков.

Последние новости

Транспорт и дороги

В Рязани ремонтируют тротуар на улице Пожалостина

Рабочие провели фрезерование на нечётной стороне улицы, сейчас они устанавливают бордюры. 
Общество

При поддержке Рязанской НПК дети отправились в исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Во время поездки они занимались энтомологическими, гидробиологическими и зоологическими наблюдениями.
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Клепиковском районе

25-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 45-летней местной жительницы.
Происшествия

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Персонал предприятия эвакуирован, угрозы жилому сектору нет. По предварительным данным, погибли 5 человек, число пострадавших уточняется.
Новости Касимова

Стали известны подробности дела приезжих, осуждённых за организацию незаконной миграции в Касимовском районе

Один из осуждённых приехал в Рязанскую область из Средней Азии в 2016 году «с целью работы». Он проживал в Касимове и Касимовском районе, периодически работал в Москве.
Происшествия

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

В настоящее время точное число погибших и пострадавших уточняется. 
Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

Пострадавшие доставлены в районную больницу. 