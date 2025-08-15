СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Рязанской области организовал процессуальную проверку по факту возгорания на одном из предприятий поселка Лесной Шиловского района.

По предварительным данным, пожар произошёл 15 августа 2025 года в одном из цехов местного предприятия.

Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее опергруппа Рязанской области сообщила, что на место происшествия выехал губернатор Павел Малков.