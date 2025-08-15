Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

Во время происшествия на предприятии в Шиловском районе погибли 5 человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Сам Павел Малков сейчас находится на месте происшествия, создан штаб по ликвидации последствий ЧС.

