Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

Алексей Самохин

Во время происшествия на предприятии в Шиловском районе погибли 5 человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Сам Павел Малков сейчас находится на месте происшествия, создан штаб по ликвидации последствий ЧС. 

Последние новости

Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными
Кино и ТВ

Марина Федункив наводит порядок в полиции в новом сериале «Гуляй, шальная!» для телеканала ТНТ

Студия  «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ снимает будущий хит канала — комедию «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив в роли Елизаветы Петровны Кивер, начальницы ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица»
Культура и события

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт 

Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!
Происшествия

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

15 августа в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.
Кино и ТВ

Участников шоу «Большой куш. Бангкок» доведёт до слёз испытание кокосами

Участникам предстоит истязать себя кокосами — с содранными в кровь руками и ногами, под палящим солнцем и в условиях адской жары.
Новости России

Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet. 