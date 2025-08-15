Пятница, 15 августа, 2025
22.4 C
Рязань
Происшествия

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

Алексей Самохин
Фото: t.me/su_skr62

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на предприятии в поселке Лесной Шиловского района, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

15 августа в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности.

Сейчас следователи проверяют, соответствовал ли уровень промышленной безопасности на предприятии установленным нормам. На месте работает руководитель регионального СУ СК Олег Васильев, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

Материалы по теме: 

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными
Кино и ТВ

Марина Федункив наводит порядок в полиции в новом сериале «Гуляй, шальная!» для телеканала ТНТ

Студия  «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ снимает будущий хит канала — комедию «Гуляй, шальная!» (16+) с Мариной Федункив в роли Елизаветы Петровны Кивер, начальницы ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица»
Культура и события

В выходные рязанцев приглашают на гастрономический фестиваль, выставку животных и концерт 

Лето в Рязани – невероятно насыщенная пора!
Происшествия

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области — Малков 

По словам главы региона, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Кино и ТВ

Участников шоу «Большой куш. Бангкок» доведёт до слёз испытание кокосами

Участникам предстоит истязать себя кокосами — с содранными в кровь руками и ногами, под палящим солнцем и в условиях адской жары.
Новости России

Стала известна стоимость свитера с надписью СССР, в котором Лавров прибыл на Аляску

Глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в телеграм-канале сообщила, что свитер производит русский бренд одежды из Челябинска Selsovet. 