После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на предприятии в поселке Лесной Шиловского района, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

15 августа в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности.

Сейчас следователи проверяют, соответствовал ли уровень промышленной безопасности на предприятии установленным нормам. На месте работает руководитель регионального СУ СК Олег Васильев, проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

Материалы по теме:

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе