Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

В посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области 15 августа на предприятии произошло возгорание в одном из цехов, в результате которого есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия публикует МЧС России.

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек: 13 пациентов находятся в больницах города Рязани, 16 переведены в федеральные медицинские центры города Москвы. При разборе завалов обнаружены тела трех человек.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС России. Последствия ликвидируют более 360 специалистов и 90 единиц техники. Спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. Кинологические расчеты МЧС России продолжают обследовать разрушенные конструкции.

