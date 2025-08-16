Суббота, 16 августа, 2025
Общество

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Анастасия Мериакри
В связи с гибелью 5 человек и частичным повреждением жилых помещений в результате техногенной аварии на предприятии в поселке Лесной Шиловского района введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Режим ЧС введен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования.

Руководить работами по ликвидации последствий ЧС будет заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков. Заместитель председателя Правительства региона Юлия Швакова оценит материальный ущерб, полученный в следствии происшествия. Министерство финансов рассмотрит возможность выделения денежных средств из резервного фонда Правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Всю необходимую медицинскую помощь населению поселка оказывает министерство здравоохранения, дежурит бригада скорой помощи.

При этом глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов совместно с региональными министерствами ТЭК и ЖКХ, труда и социальной защиты населения рассчитает объем финансирования, необходимый для проведения аварийно-восстановительных работ и возмещения ущерба пострадавшему населению. Он же организует оказание помощи и примет меры по недопущению нарушения жизнедеятельности пострадавших.

ГУ МЧС России по Рязанской области проводит аварийно-спасательные работы. С пострадавшими работают психологи. УМВД России по региону занимается охраной общественного порядка.

Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…

