Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

В связи с гибелью 5 человек и частичным повреждением жилых помещений в результате техногенной аварии на предприятии в поселке Лесной Шиловского района введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Павел Малков.

Режим ЧС введен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования.

Руководить работами по ликвидации последствий ЧС будет заместитель Председателя Правительства Рязанской области Рустам Халиков. Заместитель председателя Правительства региона Юлия Швакова оценит материальный ущерб, полученный в следствии происшествия. Министерство финансов рассмотрит возможность выделения денежных средств из резервного фонда Правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Всю необходимую медицинскую помощь населению поселка оказывает министерство здравоохранения, дежурит бригада скорой помощи.

При этом глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов совместно с региональными министерствами ТЭК и ЖКХ, труда и социальной защиты населения рассчитает объем финансирования, необходимый для проведения аварийно-восстановительных работ и возмещения ущерба пострадавшему населению. Он же организует оказание помощи и примет меры по недопущению нарушения жизнедеятельности пострадавших.

ГУ МЧС России по Рязанской области проводит аварийно-спасательные работы. С пострадавшими работают психологи. УМВД России по региону занимается охраной общественного порядка.

Материалы по теме:

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе