Общество

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Анастасия Мериакри
Изображение от katemangostar на Freepik

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с трагической гибелью людей в результате техногенной аварии на территории Шиловского района. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков.

На всей территории Рязанской области в день траура приспустят флаги как выражение скорби по погибшим и соболезнований их родным, близким, всем пострадавшим.

Предприятиям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендуется 18 августа отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Напомним, 15 августа примерно в 10:30 в посёлке Лесной Шиловского района на предприятии произошёл пожар в производственном цеху. По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек. СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности.

Круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим на улице Школьной, 13, помещение Лесновской средней школы. Также действует горячая линия: (49136) 3-74-64, 3-70-35.

