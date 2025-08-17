Воскресенье, 17 августа, 2025
Общество

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

Анастасия Мериакри
В штабе по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧП в Шиловском районе организована работа Управления социальной защиты населения региона и социальных служб. Об этом сообщает опергруппа Рязанской области.

Ведётся работа по приёму заявлений от пострадавших на оказание материальной помощи. Специалисты оказывают гражданам помощь по заполнению заявлений и регистрации на едином портале Госуслуг. Проводятся консультации по предоставлению мер социальной поддержки.

Сотрудники администрации Шиловского района проводят обследование пострадавших жилых помещений, в ходе которого оценивается ущерб и составляются соответствующие акты.  

Центром социальных выплат ведется работа по начислению и выплате пострадавшим гражданам материальной помощи. На 15:00 17 августа принято 18 заявлений, первым 7 гражданам, чье имущество пострадало, направлены выплаты.

На месте происшествия организована психологическая помощь, с населением работают 12 профессиональных психологов.

Организованы телефоны горячей линии штаба: 8 (49136) 37-464 (круглосуточный), 8 (49136) 37-035

