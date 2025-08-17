Воскресенье, 17 августа, 2025
21.5 C
Рязань
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

Анастасия Мериакри
Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной Шиловского района.

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы. 17 пострадавших направлены в федеральные центры города Москвы, из них 14 тяжелых, трое средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них 3 тяжелых, остальные средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно.

Работают 3 штаба психолого-психотерапевтической помощи:

  • в месте организации стационарного лечения в Рязани;
  • в колл-центре поселка Лесной;
  • в Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязани.

Все пациенты в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в течение первых трех часов с момента происшествия. Привлекались три вертолета с медицинскими бригадами, 51 бригада скорой медицинской помощи.

Федеральный центр оказал поддержку с привлечением врачей-специалистов и координацией Центра медицины катастроф. Привлечены силы и средства г. Москвы, Московской области, Научно-медицинских исследовательских центров.

