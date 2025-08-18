До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Число погибших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области выросло до 20. Такие данные 7 часов утра 18 августа приводит оперативная группа региона.

Всего во время происшествия пострадали 134 человек. 31 пациент находится на лечении в Москве и Рязани, 103 человека получают медицинскую помощь амбулаторно.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

18 августа объявлено в Рязанской области днём траура.

Материалы по теме:

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе.