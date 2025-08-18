До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Число погибших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области выросло до 20. Такие данные 7 часов утра 18 августа приводит оперативная группа региона.
Всего во время происшествия пострадали 134 человек. 31 пациент находится на лечении в Москве и Рязани, 103 человека получают медицинскую помощь амбулаторно.
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
18 августа объявлено в Рязанской области днём траура.
