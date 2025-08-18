Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников утром 18 августа навестил пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе, которые проходят лечение в Рязанской ОКБ. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

По словам Александра Пшенникова, все пациенты ОКБ находятся в удовлетворительном состоянии. Их перевели из реанимации в профильные отделения — травматологическое, торакальное, челюстно-лицевое и нейрохирургическое.

Отмечается, что все пострадавшие, помимо основной терапии, получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов, ЛОР-врачей. Ведь после таких тяжелых событий людям важно восстановиться не только физически, но и психологически.