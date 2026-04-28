Российские школьники уйдут на летние каникулы 27 мая. Отдых продлится до 31 августа, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года определяются расписанием ОГЭ и ЕГЭ.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал летние каникулы важнейшим периодом для восстановления сил школьников.

«Это время, когда ребята могут укрепить здоровье, пообщаться с семьёй и друзьями, получить новые впечатления и навыки вне школьной программы. Полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре», — сказал глава ведомства.

По его словам, задача — создать условия, при которых каждый ребёнок проведёт лето с пользой для здоровья и развития. Для детей откроют детские центры и пришкольные лагеря со спортивными мероприятиями, конкурсами и мастер-классами.

В Рязанской области пришкольные лагеря традиционно начинают работу в июне. В Рязани и других муниципалитетах работают лагеря дневного пребывания при школах.