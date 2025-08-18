Понедельник, 18 августа, 2025
18 C
Рязань
Происшествия

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Анастасия Мериакри
Изображение от pressfoto на Freepik

У пострадавших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района выявлены акубаротравмы и тугоухость. Об этом сообщили в Рязанской ОКБ.

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.

Пострадавшие получили различные повреждения. У многих возможны последствия от взрывной волны – в первую очередь, нарушения слуха. Для обследования из ОКБ имени Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей. По результатам осмотра выявлены пациенты с акубаротравмой и тугоухостью. Основные диагнозы пациентов связаны с сочетанными травмами, поэтому основное лечение будет продолжено в Областной клинической больнице.

Схемы терапии по восстановлению слуха уже назначены, и все процедуры можно проводить без перевода в другие медучреждения. В среду лор-бригада отправится в Шиловский район, чтобы осмотреть легкопострадавших, которые не были госпитализированы.

Врачи ГБУ РО «ОКБ» продолжают круглосуточное наблюдение за пациентами.

Материалы по теме:

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты 

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе 

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 

Последние новости

Происшествия

Человек выпал из окна в Рязани

Из дома по улице Есенина из окна верхнего этажа выпал человек. По информации очевидцев, пострадавший не имеет признаков жизни.
Происшествия

Количество погибших возросло до 24 человек в результате ЧП в Рязанской области

В стационарах Рязани и Москвы находятся 30 человек, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.
Общество

В Рязани переименовали три остановки общественного транспорта

Рабочая группа по рассмотрению предложений о присвоении, изменении наименований остановочных пунктах города Рязани утвердила новые названия трех остановок общественного транспорта.
Общество

Аркадий Фомин посетил в больнице пострадавших в результате ЧП в Шиловском районе

Все пациенты в удовлетворительном состоянии, переведены в профильные отделения и проходят комплексные процедуры, в восстановлении помогают не только медики, но и психологи.
Общество

Филиал национального центра «Россия» появится у Лесопарка в Рязани

В рамках проекта реконструируют Сад Юннатов: создадут новые оранжереи, отреставрируют забор и входную группу, восстановят и расширят водоем.
Происшествия

Пьяного скутериста из Москвы задержали в Касимовском районе

Москвичу грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Происшествия

Жители четырех улиц Рязани останутся без воды 19 августа

В связи с ремонтными работами на водопроводе 19 августа с 09:00 до 17:00будет прекращена подача холодной воды на 4 улицах города.
Происшествия

Банку с марихуаной обнаружили у жителя Рязанской области

52-летний житель поселка Павелец через интернет приобрел семена наркосодержащей конопли, высадил растения на приусадебном участке и собрал урожай.