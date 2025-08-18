У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

У пострадавших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района выявлены акубаротравмы и тугоухость. Об этом сообщили в Рязанской ОКБ.

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.

Пострадавшие получили различные повреждения. У многих возможны последствия от взрывной волны – в первую очередь, нарушения слуха. Для обследования из ОКБ имени Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей. По результатам осмотра выявлены пациенты с акубаротравмой и тугоухостью. Основные диагнозы пациентов связаны с сочетанными травмами, поэтому основное лечение будет продолжено в Областной клинической больнице.

Схемы терапии по восстановлению слуха уже назначены, и все процедуры можно проводить без перевода в другие медучреждения. В среду лор-бригада отправится в Шиловский район, чтобы осмотреть легкопострадавших, которые не были госпитализированы.

Врачи ГБУ РО «ОКБ» продолжают круглосуточное наблюдение за пациентами.

Материалы по теме:

Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ

Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23

Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС

До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе.