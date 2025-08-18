У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

У пострадавших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района выявлены акубаротравмы и тугоухость. Об этом сообщили в Рязанской ОКБ.
Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.
Пострадавшие получили различные повреждения. У многих возможны последствия от взрывной волны – в первую очередь, нарушения слуха. Для обследования из ОКБ имени Семашко 18 августа прибыла бригада лор-врачей. По результатам осмотра выявлены пациенты с акубаротравмой и тугоухостью. Основные диагнозы пациентов связаны с сочетанными травмами, поэтому основное лечение будет продолжено в Областной клинической больнице.
Схемы терапии по восстановлению слуха уже назначены, и все процедуры можно проводить без перевода в другие медучреждения. В среду лор-бригада отправится в Шиловский район, чтобы осмотреть легкопострадавших, которые не были госпитализированы.
Врачи ГБУ РО «ОКБ» продолжают круглосуточное наблюдение за пациентами.
Материалы по теме:
Стало известно о состояние пострадавших при ЧП на заводе в Лесном, которые проходят лечение в ОКБ
Спасатели извлекли 2 человек из под завалов после ЧП на заводе под Рязанью, число погибших возросло до 23
Число пострадавших во время ЧП в Рязанской области выросло до 154 — МЧС
До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью
Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты
Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной
Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области
Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты
В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей
Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области
Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе
Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района
Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района
Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области
После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело
МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники
Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек
СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной
Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе.