В Касимовском районе предприятие обязали возместить ущерб от складирования мусора

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие, которое эксплуатирует объект размещения отходов в районе посёлка Елатьма Касимовского района, складирует мусор за пределами отведённого для этого места. Отходы размещались на земельном участке площадью около 600 квадратных метров.

Почва на этом участке была повреждена, ущерб окружающей среде составил более 1,2 миллиона рублей.

Чтобы возместить ущерб, природоохранный прокурор обратился в суд. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал предприятие возместить ущерб в полном объёме.

Прокуратура будет следить за тем, чтобы нарушения были устранены.