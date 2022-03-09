Полиция задержала в Кальном 19-летнего закладчика

В Кальном полиция задержала 19-летнего парня, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков методом «закладок», сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

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Патрульные полицейские заметили на улице Кальная подозрительного молодого человека, который мог находиться под воздействием наркотиков.

Выяснилось, что у парня при себе были несколько контейнеров с синтетическими наркотиками. Злоумышленник находился на «маршруте закладки» и уже успел спрятать наркотики на улице Быстрецкой.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Ранее рязанца уже судили за грабёж.