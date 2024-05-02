Четверг, 2 мая, 2024

Ночью 2 мая в Рязани убирали мусор на Михайловском шоссе

Автор: 7info

Опубликовано

В ночь на 2 мая спецтехника Дирекции благоустройства работала на участках Михайловского шоссе от Московского шоссе до улицы Московской (одна сторона и Магистральная (от ЖБИ № 3 до ул. Октябрьской одна сторона). Было убрано 61,6 кубических метров смета и грунтовых наносов. Также дороги во всех районах города подметали и мыли.

На улицах Есенина, Грибоедова, Окское шоссе, Солотчинское шоссе покрашено 5861 метров бордюрного камня.

Днем 2 мая начинаются работы по выкашиванию травы на Московском шоссе и разделительной полосе на улице Зубковой. Бригады мехуборки будут убирать проезжую часть на улице Новоселов. Запланированы работы по очистке урн, сбору случайного мусора.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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