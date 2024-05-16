Четверг, 16 мая, 2024

Россиян ждёт повышение налогов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Новый министр финансов Антон Силуанов объявил, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос о переходе к прогрессивной шкале налогообложения. Сейчас ставка НДФЛ для всех составляет 13%.

Известный экономист Никита Кричевский предполагает, что ставка может быть повышена для всех россиян, независимо от уровня дохода, за исключением людей с самым скромным заработком.

Ранее предполагалось, что повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов будут только для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год или более 400 тысяч в месяц. Однако с начала этого года рассматривалась планка в 1 миллион рублей, то есть зарплата в 80 тысяч.

По мнению эксперта, все эти граждане будут платить налог на доходы по повышенной ставке.

Кричевский напомнил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что подобных изменений в налоговой системе многие ожидали в последние несколько лет. Он не исключает, что нижней планки доходов, после которой включается прогрессивный налог, может не быть. В перспективе все, кроме самых бедных категорий населения, будут платить НДФЛ в размере 15%.

Экономист также считает, что целесообразно было бы повысить налоги на предметы роскоши, наследство, банковские вклады и дивиденды. По его мнению, это именно то, с чего получают самые большие доходы богатые люди.

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