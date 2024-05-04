Минздрав предупредил производителей ибупрофена о новых рисках

Министерство здравоохранения Российской Федерации направило производителям препаратов, содержащих ибупрофен, рекомендацию о внесении изменений в инструкции. В частности, необходимо добавить информацию о новых рисках, связанных с развитием заболеваний, сообщает ТАСС.

В письме министерства, опубликованном в государственном реестре лекарственных средств, указывается, что это связано с опытом клинического применения нестероидного противовоспалительного препарата ибупрофен. Он используется как наружно, так и системно.

В разделе 4.8 «Нежелательные реакции» и 4 «Возможные нежелательные реакции» инструкций для препаратов с международным непатентованным наименованием «Ибупрофен» для наружного применения рекомендуется указать информацию о рисках развития тяжёлых кожных реакций, таких как эритема мультиформная, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, DRESS-синдром и острый генерализованный экзантематозный пустулёз.

Аналогичные пункты в инструкциях для системного применения препарата также должны быть дополнены информацией о синдроме Коуниса и тяжёлых кожных реакциях, включая эритему мультиформную, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (частота — очень редко), а также DRESS-синдроме и остром генерализованном экзантематозном пустулёзе (частота — неизвестно).