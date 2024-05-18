Суббота, 18 мая, 2024

В Рязанской области найден труп пропавшей 4 года назад женщины

Автор: 7info

Опубликовано

16 мая в Пронске Рязанской области сотрудники полиции и Михайловского отдела Следственного комитета РФ обнаружили и извлекли из земли тело женщины. Предполагается, что это пропавшая четыре года назад местная жительница, сообщает ИД «Пресса».

По предварительным данным, в смерти 35-летней женщины подозревается её шурин. По версии следствия, в ходе конфликта брат мужа нанес женщине ножевое ранение, от которого она скончалась.

По словам руководителя Михайловского межрайонного следственного отдела СК РФ Евгения Клевцова, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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