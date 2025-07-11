В воскресенье в 18:30 на ТНТ и в VK Видео выйдет новая серия захватывающей игры «Большой куш. Бангкок» (16+). Звёздные участники продолжат строить свои коварные планы, чтобы заполучить «правильные» чемоданы. Есть ли на проекте пары, которым вообще можно доверять? Новый выпуск покажет: здесь лгут все, а удар в спину может прилететь с любой стороны.

Уже в первой серии на проекте начали формироваться очевидные коалиции. Однако на самом деле всё куда сложнее: альянсов гораздо больше, чем сами участники подозревают. Это значит, что некоторые пары играют двойную игру.

Одной из самых опасных пар участники считают Анну Хилькевич и её мужа Артура Мартиросяна. В первом выпуске они вывели из игры Эвелину Лунаком и Янчика. В этот раз под их прицел попадут уже несколько пар. Но главная цель — найти чемодан с чёрной меткой. Если не получится — под удар могут попасть уже сами Хилькевичи.

Тем временем Наташа Гасанханова и Айза высказывают серьёзные претензии ST и даже решают разорвать с ним договорённости.

«Я посчитала своим долгом сказать Саше прямо, что он — лицемер. Саш, я с такими, как ты, даже не общаюсь в обычной жизни. В любом случае, этот круг мы доиграем вместе, но дальше я не хотела бы идти с тобой», — заявит Наташа.

Перед традиционным большим обменом чемоданами участники рисуют схемы и строят сложные комбинации. Все понимают: дружба осталась за кадром. Здесь действуют по законам джунглей, и каждый играет только за себя. Для стиля игры некоторых пар Кирилл Сарычев даже придумал новое определение.

«Есть термин “боги реалити”, а есть — твари, демоны реалити. Пусть будут “тварити”!», — так охарактеризует одну из пар тяжеловес Кирилл Сарычев.