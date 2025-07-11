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В Рязанской области 12 июля ожидается жара до +37 градусов

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В субботу, 12 июля, на территории Рязанской области сохранится жаркая погода, местами температура воздуха днём достигнет +37 °C. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте регионального ГУ МЧС России, ночью — переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +17…+22 °C. Днём в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь.

Ожидается восточный ветер:

– ночью — 4–9 м/с,

– днём — 6–11 м/с.

Температура воздуха днём составит +32…+37 °C, в отдельных районах — сильная жара.

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