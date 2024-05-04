Филипп Киркоров отметит день рождения и представит новую песню в «Шоу Воли»

5 мая у «Шоу Воли» (16+) особенный выпуск — в гостях у Павла Воли и Ильи Соболева отметит свой 57-й день рождения король российской эстрады Филипп Киркоров. Также в студии он представит свою новую песню. Шутки начнутся уже за кулисами, сообщает пресс-служба телеканала.

«Хорошо, что у вас тут штора. А то я в последнее время боюсь зайти не в ту дверь», — скажет Киркоров перед выходом на сцену.

В самом начале шоу Филиппа ждет жесткая прожарка от Ильи Соболева, переодетого в блестящий костюм короля поп-музыки. А затем — немного философии:

«Этот день у меня не совсем веселый, 30 лет назад не стало самого дорого мне человека — моей мамы. Но она, уходя, дала мне совет — всегда веселиться. И я надеваю улыбку в память о ней», — делится Киркоров.

Павел Воля расспросит Филиппа о его рутинных ритуалах, например, о том, как Киркоров начинает свое утро, и о том, сколько времени он проводит перед зеркалом.

«Я каждое утро смотрю в зеркало и говорю: ну красивый!», — ответит гость.

Филипп расскажет о ЗОЖе и о своем хобби коллекционировать меню из ресторанов, покажет подарок, который он сделал сам себе, и поделится грандиозными планами на съемки полнометражного фильма с ним самим в главной роли. А также продемонстрирует новые татуировки — одну из них Киркоров сделал в память об участии в шоу «Сокровища Императора» в Китае.