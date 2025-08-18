17 пострадавших во время ЧП в Шиловском районе доставлены в Москву

В Москву для лечения в федеральных медицинских центрах доставлены 17 пострадавших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщил оперштаб Рязанской области.

Состояние 14 пациентов — тяжёлое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести. 15 человек находятся в ОКБ в Рязани, из них 3 тяжелых, оставшиеся — средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

Для эвакуации раненых в больницы были задействованы три медицинских вертолёта, 51 бригада скорой медицинской помощи.

По данным на вечер 17 августа, сообщалось о 14 погибших во время происшествия. Один из пострадавших скончался в Москве в федеральном медцентре, двоих погибших на завалах предприятия обнаружили сотрудники МЧС.

18 августа объявлено в Рязанской области днём траура.

