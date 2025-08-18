Понедельник, 18 августа, 2025
13.6 C
Рязань
Происшествия

17 пострадавших во время ЧП в Шиловском районе доставлены в Москву

Алексей Самохин

В Москву для лечения в федеральных медицинских центрах доставлены 17 пострадавших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района. Об этом сообщил оперштаб Рязанской области.

Состояние 14 пациентов — тяжёлое, трое находятся в состоянии средней степени тяжести. 15 человек находятся в ОКБ в Рязани, из них 3 тяжелых, оставшиеся — средней степени тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.

Для эвакуации раненых в больницы были задействованы три медицинских вертолёта, 51 бригада скорой медицинской помощи.

По данным на вечер 17 августа, сообщалось о 14 погибших во время происшествия. Один из пострадавших скончался в Москве в федеральном медцентре, двоих погибших на завалах предприятия обнаружили сотрудники МЧС.

18 августа объявлено в Рязанской области днём траура.

Материалы по теме:

Первые пострадавшие в результате ЧП в Шиловском районе получили выплаты

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

Врачи борются за жизни 4 пострадавших во время ЧП на предприятии в Рязанской области

Семьи погибших и пострадавших из-за трагедии в Шиловском районе получат выплаты 

В Рязанской области 18 августа объявлено днём траура в связи с гибелью людей

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

Число погибших выросло до 11 человек на предприятии в Шиловском районе 

Режим ЧС введен в поселке Лесной Шиловского района

Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района

Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области

После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело

МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники

Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек

СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной

Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе

Самые читаемые материалы

Новости мира

Зеленский публично отверг план Трампа и выдвинул свои условия

На совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе Владимир Зеленский публично отверг ключевые пункты мирного плана президента США Дональда Трампа
Происшествия

Опубликованы кадры с места ЧП в Рязанской области

По последним данным на предприятии погибло 11 человек. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек.
Новости Касимова

Крупный пожар потушили в Касимовском округе, обошлось без пострадавших 

В результате пожара строение повреждено огнём на площади 90 квадратных метров. Причину произошедшего установят специалисты. 
Происшествия

Опергруппа Рязанской области сообщила о состоянии пострадавших на ЧП в поселке Лесной

По данным на 12:00 17 августа, в результате ЧП погибли 11 человек. Медицинская помощь оказана 135 человекам, из них 32 госпитализированы.
Общество

Скопление машин экстренных служб заметили в районе Дягилево в Рязани

По информации очевидцев, сотрудники скорой помощи прибыли на вызов о гибели ребёнка.

Последние новости

Происшествия

До 20 возросло число погибших во время ЧП на заводе под Рязанью

Число погибших во время ЧП на заводе в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области выросло до 20. Такие данные 7 часов утра 18 августа приводит оперативная группа региона. 
Происшествия

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани утром 18 августа

Сообщение об этом пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России 18 августа в 08:11.
Новости России

В Госдуме рассказали, за что у россиянина могут удержать половину пенсии

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал РИА Новости, в каких случаях Социальный фонд России (СФР) может удерживать часть пенсии и какие при этом существуют ограничения.
Новости России

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб взорвать машину с бомбой на Крымском мосту

Установлено, что машина с СВУ большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран, пересекла российско-грузинскую границу через пункт пропуска „Верхний Ларс“ в Северной Осетии и должна была проследовать в Краснодарский край
Новости мира

Самая сексуальная дальнобойщица в мире показала откровенное фото

На снимках, которые привлекли внимание её 544 тысяч подписчиков, блогерша позирует в полупрозрачном красном корсете.
Новости России

Минобороны России сообщило о ночных ударах ВСУ по территории России

В ночь с 17 на 18 августа российская система ПВО перехватила и уничтожила 23 беспилотника самолётного типа.
Общество

Минпросвещения установило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников

Также определено количество учебных периодов: в первом полугодии их будет не более восьми недель, во втором — до десяти недель для первых классов и до одиннадцати недель для 2-9 классов.
Происшествия

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани ночью 18 августа

Официальная информация об уничтожении беспилотников в Рязанской области не поступала. 