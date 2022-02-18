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Пятница, 18 февраля, 2022

В Скопинском районе отловили бездомных собак

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В Скопинском районе отловили бездомных собак

7info
Фото: администрация Скопинского района

Бригада службы по отлову собак работала в Скопинском районе, сообщила местная администрация. 

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Специалисты побывали в четырех  населенных пунктах: Корневое, Кремлево, Поляны, Ермолово. Поймали 12 бездомных собак.  

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