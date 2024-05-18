Пляж на Ореховом озере готовится к открытию купального сезона

Подготовка пляжа на Ореховом озере к новому купальному сезону идет полным ходом, сообщает администрация Рязани.

Подрядная организация и Дирекция благоустройства города приводят в порядок территорию после разлива.

Работы начались на прошлой неделе и уже выполнены более чем на 50%. Проводится очистка пляжа от иловых наносов, ремонт раздевалок и беседок. После завершения этих работ на пляж привезут лавочки, лежаки и урны.

Также просушивается деревянный настил, установленный в прошлом году. С сегодняшнего дня начнется его монтаж.

Несмотря на вандальные действия, совершенные на прошлой неделе, подрядчик и дирекция благоустройства города оперативно восстанавливают поврежденные объекты.

В настоящее время ведутся работы по вводу пляжа в эксплуатацию, берутся пробы воды для анализа. К 1 июня будет установлена спасательная вышка. Пляж будет готов к началу сезона в соответствии со всеми нормативами. После этого на нем будут круглосуточно дежурить спасатель, медсестра и представители арендатора пляжа.

В прошлом году Лесопарк и Ореховое озеро вошли в проект «Жилье и городская среда» нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы пляжную зону расширили, установили раздевалки, беседки, лавочки и урны, закупили лежаки и деревянный настил из лиственницы. Площадь пляжа увеличилась более чем в 20 раз.