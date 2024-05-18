Суббота, 18 мая, 2024

В ДТП с двумя фурами в Александро-Невском районе погиб 19-летний пассажир

Автор: 7info

Опубликовано

17 мая примерно в 13:45 на 327-м километре автодороги Р-22 «Каспий», в Александро-Невском районе, произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Вольво Ф АШ» с полуприцепом «Шмиц», 19-летний житель Республики Дагестан, столкнулся с другим грузовым автомобилем «Вольво ФМ-Трак» с полуприцепом, за рулём которого находился 20-летний водитель из Дагестана.

В результате аварии 19-летний пассажир автомобиля «Вольво Ф АШ» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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