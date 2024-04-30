В Петербурге девушка укусила парня за половой орган

Девушка укусила возлюбленного за половой орган во время ссоры в Петербурге, сообщил телеканал 78.ru.

Это произошло несколько дней назад в доме на улице Турку. Петербурженка позвонила в полицию и заявила, что молодой человек получил ножевое ранение.

Силовики прибыли на место случившегося и обнаружили, что парочка устроила конфликт.

Выяснилось, что в разгар спора у девушки закончились аргументы, после чего она надкусила достоинство бойфренда. Позднее потерпевший отметил, что претензий к даме не имеет.