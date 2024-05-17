Пятница, 17 мая, 2024

Электромонтёр погиб, упав в чан с кипятком, в Карелии

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/su_skr10

В Сортавале возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи Сортавальского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Карелия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

12 мая 2024 года на предприятии в Сортавальском районе 51-летний электромонтер получил термические ожоги и травму головы во время работы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

В ходе расследования следователи изымут и изучат производственную документацию, назначат необходимые экспертизы, в том числе организационно-техническую, чтобы выявить возможные нарушения правил охраны труда.

По данным местных СМИ, мужчина упал в чан с кипятком. На вертолёте пострадавшего доставили в Санкт-Петербург, где монтёр скончался в больнице.

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