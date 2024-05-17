На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

16 мая в 9:35 на улице Ленина в Рязани произошло ДТП с участием автомобиля и 12-летней велосипедистки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» выезжал с прилегающей территории со стороны Газетного переулка и совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару на велосипеде.

В результате происшествия велосипедистка получила ушибы и ссадины. Ей была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.