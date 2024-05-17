Пятница, 17 мая, 2024

Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

Специалисты Tele2 провели модернизацию сети в Дядькове. Установленное оборудование работает в стандартах LTE и 2G, что обеспечивает высокое качество интернет-сессий и голосовой связи в районе.

Обновление затронуло такие жилые комплексы, как «Олимп», «Виктория» и «Правый берег». Кроме того, качество связи стало лучше не только в многоквартирных домах, но и на территории гипермаркета «Глобус». Теперь рязанцы могут еще быстрее оплачивать покупки с телефона, вызывать такси или смотреть расписание автобусов.

— Для спальных районов оптимизация всегда важна, особенно если активно идет застройка, — отмечает директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева. — Чтобы скорость передачи данных была всегда на высоком уровне, мы используем технологии искусственного интеллекта. Он формирует автоматические задания на изменения настроек сети, что позволяет быстро и дистанционно настраивать любые характеристики.

На территории ЖК «Современник» и в Молодежном городке на улице Зубковой интернет также летает. Поэтому местные жители могут смотреть фильмы, сериалы или скачивать тяжелый контент, даже когда в ДС «Олимпийский» идет концерт и нагрузка на сети возрастает.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280

erid: 2VtzqvmRmuL

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стали известны новые подробности убийства на охоте Сергея Пинтелина

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

Казанскую икону Божией Матери привезут в Рязань утром 19 мая

Главком ВСУ Сырский сделал экстренное заявление с передовой

В Дубровичах запретят посещать леса из-за боевых стрельб

На симуляторе резидента Рязанской АКИД впервые прошли всероссийские соревнования

Каменщик-мигрант домогался гражданки Китая на улице Верности в Петербурге

Мария Миногарова устроила истерику на шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Ещё одну огромную крысу сняли на видео в центре Рязани

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стали известны новые подробности убийства на охоте Сергея Пинтелина

Новости Рязани
По информации издания, Цыплаков вместе с бывшим коллегой Станиславом Костиным прятал труп убитого в охотничьем домике. Тело было замотано в чёрную плёнку.

Прокурор через суд требует взыскать с бухгалтера незаконно полученные деньги

Новости Касимова
Приговором Касимовского районного суда бухгалтер признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного виновному лицу имущества с использованием служебного положения).

В Рязани прошла церемония закрытия конкурса вокального мастерства им. братьев Пироговых

Культура
Победители и призеры получили премии, дипломы и памятные подарки.

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

Новости Рязани
19 мая в Рязани пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» — VIII открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2024».

На улице Ленина в Рязани «Нива» сбила 12-летнюю велосипедистку

Новости Рязани
56-летний водитель автомобиля «Нива Шевроле» выезжал с прилегающей территории со стороны Газетного переулка и совершил наезд на девочку, которая двигалась по тротуару на велосипеде.