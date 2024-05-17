Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

Специалисты Tele2 провели модернизацию сети в Дядькове. Установленное оборудование работает в стандартах LTE и 2G, что обеспечивает высокое качество интернет-сессий и голосовой связи в районе.
Обновление затронуло такие жилые комплексы, как «Олимп», «Виктория» и «Правый берег». Кроме того, качество связи стало лучше не только в многоквартирных домах, но и на территории гипермаркета «Глобус». Теперь рязанцы могут еще быстрее оплачивать покупки с телефона, вызывать такси или смотреть расписание автобусов.
На территории ЖК «Современник» и в Молодежном городке на улице Зубковой интернет также летает. Поэтому местные жители могут смотреть фильмы, сериалы или скачивать тяжелый контент, даже когда в ДС «Олимпийский» идет концерт и нагрузка на сети возрастает.
Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280
erid: 2VtzqvmRmuL