Рязанские новостройки с 4G: в каких ЖК интернет стал быстрее?

Специалисты Tele2 провели модернизацию сети в Дядькове. Установленное оборудование работает в стандартах LTE и 2G, что обеспечивает высокое качество интернет-сессий и голосовой связи в районе.

Обновление затронуло такие жилые комплексы, как «Олимп», «Виктория» и «Правый берег». Кроме того, качество связи стало лучше не только в многоквартирных домах, но и на территории гипермаркета «Глобус». Теперь рязанцы могут еще быстрее оплачивать покупки с телефона, вызывать такси или смотреть расписание автобусов.

— Для спальных районов оптимизация всегда важна, особенно если активно идет застройка, — отмечает директор рязанского филиала Tele2 Ирина Елисеева. — Чтобы скорость передачи данных была всегда на высоком уровне, мы используем технологии искусственного интеллекта. Он формирует автоматические задания на изменения настроек сети, что позволяет быстро и дистанционно настраивать любые характеристики.

На территории ЖК «Современник» и в Молодежном городке на улице Зубковой интернет также летает. Поэтому местные жители могут смотреть фильмы, сериалы или скачивать тяжелый контент, даже когда в ДС «Олимпийский» идет концерт и нагрузка на сети возрастает.

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