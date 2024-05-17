На симуляторе резидента Рязанской АКИД впервые прошли всероссийские соревнования

На симуляторе, разработанном резидентом Рязанской аэрокосмической долины, впервые проведены всероссийские соревнования по поиску очагов и тушению лесных пожаров.

На гранд-финале «Кибердром.2024» участники впервые соревновались в поиске очагов пожара и их тушении на техническом симуляторе.

Один из самых престижных конкурсов в сфере БАС в России в 6-й раз собрал лучших участников со всей страны. Прошли отбор и вышли в финал 80 участников из более 2000 претендентов. Всего на платформе «Кибердрома» зарегистрировано порядка 60 тысяч школьников, студентов, молодых специалистов ведущих промышленных предприятий страны.

Соревнования проходили в 10 этапов, включавших самые разные задания – от программирования полетов до сборки коптера. В этом году в программу конкурсных испытаний впервые включили задачу такого прикладного характера, как тушение лесных пожаров. Этап проводился на образовательной платформе «Аэросим» (входит в Реестр российского ПО) , представляющей собой симулятор ручных полетов от российского разработчика АЭРОТЭК. Тренажер позволяет с нуля научиться управлять различными типами БПЛА, выполнять различные гражданские миссии, будь то доставка посылки или патрулирование местности, поиск объектов или соревнования в гонках на коптерах на полигоне.

Почетным гостем гранд-финала «Кибердром.2024» стал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров. Председателем жюри конкурса выступил советник заместителя главы ведомства Максим Юферев. По его словам, регионы все активнее подключаются к подготовке своих команд-конкурсантов, проявляя интерес к развитию отрасли. «Сегодня получение профессии оператора беспилотников престижно, модно, актуально», – отмечает Максим Юферев.

Симулятор «Аэросим» – новая разработка компании «Аэротэк», в ноябре 2023 года пополнившей пул сертифицированных резидентов проекта по созданию и обеспечению функционирования ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» (АКИД).