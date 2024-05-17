Пятница, 17 мая, 2024

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: администрация Рязани

19 мая в Рязани пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» — VIII открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2024».

В связи с этим будет временно перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

С 6 до 13 часов закроют площадь Соборную и улицу Петрова. С 8 часов перекроют Кремлёвский вал, проезд Речников, Окское шоссе, улицу и площадь Свободы. Также бегуны проследуют мимо Орехового озера и по части улицы Грибоедова.

Изменятся маршруты общественного транспорта.

В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

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