В центр Рязани перекроют движение и изменят маршруты транспорта из-за бегунов

19 мая в Рязани пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» — VIII открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль-2024».

В связи с этим будет временно перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

С 6 до 13 часов закроют площадь Соборную и улицу Петрова. С 8 часов перекроют Кремлёвский вал, проезд Речников, Окское шоссе, улицу и площадь Свободы. Также бегуны проследуют мимо Орехового озера и по части улицы Грибоедова.

Изменятся маршруты общественного транспорта.