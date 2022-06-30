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Четверг, 30 июня, 2022

Суд заменил жительнице Касимова исправительные работы на реальный срок

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Суд заменил жительнице Касимова исправительные работы на реальный срок

Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

Касимовский районный суд заменил местной жительнице исправительные работы на реальный срок в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданка Я получила наказание за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ), суд приговорил женщину к 8 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5% ежемесячно.

Осужденная поставлена на учет, ей выдано направление на работу в МКП «Касимовсервис». За период с декабря 2021 по май 2022 года Я. неоднократно не выходила на работу без уважительных причин.

Суд заменил наказание на реальное лишение свободы. Оставшиеся 5 месяцев работ заменены из расчета один день лишения свободы за три дня исправительных работ. В итоге в колонии-поселении гражданка проведёт 1 месяц 20 дней.

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