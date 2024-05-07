Вторник, 7 мая, 2024

В Рязани осудили работника одной из компаний за подкуп и мошенничество

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязани бывшего работника одной из компаний осудили за подкуп и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Осужденный занимал должность начальника отдела материально-технического обеспечения. Выяснилось, что с июля 2009 года по февраль 2021 года он угрожал найти новых поставщиков для предприятия, заменить действующих и потребовал через посредника незаконное вознаграждение в размере 16 миллионов рублей. Деньги осужденный в итоге получил.

Кроме того, мужчина вместе со своим знакомым составлял фиктивные договоры на поставку продукции. Таким образом, он похитил денежные средства предприятия в общей сумме около одного миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 16 млн рублей.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани обновили автобусный парк на 85%

Жителям Рязанской области рассказали, как бороться с борщевиком

В Рязанской области 8 мая ожидаются заморозки и снег

Правительство РФ ушло в отставку

В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны

Усадьба Баташевых в Гусе-Железном не пострадала от пожара

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

В Рязани начальник отдела завода получил 6 лет колонии строгого режима

Рязанцы могут бесплатно принять участие в многопрофильной смене Движения Первых

Синоптик рассказала, когда установится летняя погода в Москве

Прокуратура Москвы утвердила обвинение Усману Баратову

В Спасском районе не построили вовремя ДК в Кирицах

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани обновили автобусный парк на 85%

Новости Рязани
Их 108 автобусов города 92 будут новыми.

Жителям Рязанской области рассказали, как бороться с борщевиком

Новости Рязани
Минсельхозпрод области и Россельхознадзор напомнил жителям региона о необходимости борьбы с борщевиком.

В Рязанской области 8 мая ожидаются заморозки и снег

Новости Рязани
Местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Правительство РФ ушло в отставку

Новости Рязани
Уход правительства в отставку связан со вступлением в должность вновь избранного президента.

В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны

Новости Рязани
Школьники и учителя показали самые ценные экспонаты из фондов своих музеев.