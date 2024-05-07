В Рязани осудили работника одной из компаний за подкуп и мошенничество

В Рязани бывшего работника одной из компаний осудили за подкуп и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Осужденный занимал должность начальника отдела материально-технического обеспечения. Выяснилось, что с июля 2009 года по февраль 2021 года он угрожал найти новых поставщиков для предприятия, заменить действующих и потребовал через посредника незаконное вознаграждение в размере 16 миллионов рублей. Деньги осужденный в итоге получил.

Кроме того, мужчина вместе со своим знакомым составлял фиктивные договоры на поставку продукции. Таким образом, он похитил денежные средства предприятия в общей сумме около одного миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 16 млн рублей.