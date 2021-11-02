Новости Рязани сегодня: 2 ноября

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей 2 ноября. Что произошло в Рязанской области, стране и мире в этот день?

В Рязанской области ещё не определились с продлением нерабочих дней из-за коронавируса

Напомним, «ковидные выходные» в Рязанской области объявлены с 30 октября по 7 ноября, как и во всей стране. Продлить их может каждый регион на своё усмотрение в зависимости от обстановки. Отметим, что Рязанская область не входит в число регионов где ситуация с распространением коронавируса оценивается как критическая.

Рязанский губернатор поручил провести торги на ремонт дорог и социальных объектов как можно раньше

Фото: Правительство Рязанской области

Проект бюджета уже сформирован, его направили на рассмотрение в Рязанскую областную думу. В документе учтены различные предложения и инициативы рязанцев. В основном они касаются социальной сферы и создания современной инфраструктуры.

Уже понятен размер ассигнований, предусмотренных на развитие той или иной отрасли. В первую очередь говорю о ремонте дорог. Эту проблему жители региона назвали наиболее острой, и решать ее следует оперативно и качественно, — сказал губернатор.

Он отметил, что ремонтные работы нужно начинать весной, как только наладится погода. Своевременно необходимо проводить строительство и ремонт объектов соцсферы. Глава региона добавил, что недопустимо выходить на «нулевой цикл» в ноябре.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко приедет в Рязань — СМИ

Визит главы Минздрава запланирован на этой неделе. Называется дата 6 ноября. Цель визита Мурашко в Рязань пока неизвестна.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил руководителю Министерства здравоохранения посетить регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.

В Рязани хотят открыть постоянный центр вакцинации

Прошу в двух недельный срок представить предложение о том, где открыть постоянный центр вакцинации, где люди будут в будущем вакцинироваться. Мы должны этот механизм отработать: в хорошей доступности для жителей либо построить модульный центр, либо воспользоваться помещениями медназначения, которые по каким-либо причинам были законсервированы.

Также в регионе открывается call-центр. С 08 до 20 часов в нём будут работать волонтёры. Рязанцев проконсультируют по вопросам вакцинации, оказания медицинской помощи, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

Назван главный нарушитель среди сервисов такси в Рязанской области

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сервисе «Яндекс Такси» – 6.