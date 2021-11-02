Новости Рязани сегодня: 2 ноября

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей 2 ноября. Что произошло в Рязанской области, стране и мире в этот день?
В Рязанской области ещё не определились с продлением нерабочих дней из-за коронавируса
Напомним, «ковидные выходные» в Рязанской области объявлены с 30 октября по 7 ноября, как и во всей стране. Продлить их может каждый регион на своё усмотрение в зависимости от обстановки. Отметим, что Рязанская область не входит в число регионов где ситуация с распространением коронавируса оценивается как критическая.
Рязанский губернатор поручил провести торги на ремонт дорог и социальных объектов как можно раньше
Проект бюджета уже сформирован, его направили на рассмотрение в Рязанскую областную думу. В документе учтены различные предложения и инициативы рязанцев. В основном они касаются социальной сферы и создания современной инфраструктуры.
Он отметил, что ремонтные работы нужно начинать весной, как только наладится погода. Своевременно необходимо проводить строительство и ремонт объектов соцсферы. Глава региона добавил, что недопустимо выходить на «нулевой цикл» в ноябре.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко приедет в Рязань — СМИ
Визит главы Минздрава запланирован на этой неделе. Называется дата 6 ноября. Цель визита Мурашко в Рязань пока неизвестна.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил руководителю Министерства здравоохранения посетить регионы с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.
В Рязани хотят открыть постоянный центр вакцинации
Также в регионе открывается call-центр. С 08 до 20 часов в нём будут работать волонтёры. Рязанцев проконсультируют по вопросам вакцинации, оказания медицинской помощи, мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
Назван главный нарушитель среди сервисов такси в Рязанской области
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в сервисе «Яндекс Такси» – 6.