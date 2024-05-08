Среда, 8 мая, 2024

В Рязани затопило дорогу напротив «Красного знамени»

Автор: 7info

Опубликовано

Днём в среду, 8 мая, в Рязани затопило автомобильную дорогу напротив завода «Красное знамя». Видео опубликовал телеграм-канал «Рязань».

Автомобилям приходится ехать по большому слою воды. С чем связан потоп, неизвестно.

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