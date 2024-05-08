В Рязани затопило дорогу напротив «Красного знамени»

Днём в среду, 8 мая, в Рязани затопило автомобильную дорогу напротив завода «Красное знамя». Видео опубликовал телеграм-канал «Рязань».
Автомобилям приходится ехать по большому слою воды. С чем связан потоп, неизвестно.
Днём в среду, 8 мая, в Рязани затопило автомобильную дорогу напротив завода «Красное знамя». Видео опубликовал телеграм-канал «Рязань».
Автомобилям приходится ехать по большому слою воды. С чем связан потоп, неизвестно.
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